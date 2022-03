El pastor evangélico Santiago Zúñiga sufrió un accidente de carretera a la altura del puente de la comunidad Las Mercedes en el municipio de Sabá, Colón.

El accidente en que resultó ileso ocurrió en la noche del jueves después de participar en un culto con otros religiosos.

El apóstol ‘Chago’, como se le conoce, explicó que iba conduciendo a una velocidad de unos 60 kilómetro por hora cuando un carro que venía en sentido contrario lo “encandiló” (le puso las luces altas) y cuando miró que ya tenía cerca a las vacas con las que impacto el vehículo que conducía.

“Tengo vida para seguir predicando el Evangelio, lo material se repone, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede”, confesó después del accidente.

Agregó que “Dios es el que me tiene vivito y coleando porque no tengo ningún golpe, gracias al Padre que no me pasó nada”.

El polémico predicador de la palabra de Dios dijo que no sintió nada de miedo. “Solo me agarré los testículos porque sentí que estaban mojados, yo creí que se habían quebrado.

El vehículo que conducía quedó totalmente destruido de la parte frontal.