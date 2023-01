Rosaura Herrera sobrevivió a 17 machetazos que le infirió pretendiente

Cada vez que el hombre salía de su casa, tenía que pasar por la humilde vivienda de Rosaura, en la que vive con su esposo y sus tres hijos. Ella hacía tortillas en la hornilla del patio y a manera de hacer plática le decía: “Ya van a estar las tortillas”.“Como él miraba que no le hacía caso, me citó una quinta vez y como no le atencioné (hizo caso), me vigiló para matarme”.

“Me citó cuatro veces, me decía que saliéramos, que nos viéramos a las 4:30 de la mañana, pero no me decía dónde, solo me decía eso, pero yo no le hacía caso, y nunca le dije a mi marido porque tenía miedo que pasara algo”, contó.

“Me agarró por atrás, me empujaba para el río, de repente me pegó el primer cumazo (machetazo), y dijo ‘para qué me voy a meter muy largo, para lo que voy a hacer acá no más lo hago’. Me dio cuatro cumazos en la cabeza, me botó el pelo, me pegó los otros en la espalda y las piernas, yo metía las manos deteniéndome la cabeza, pero fue para perder mis manos, las perdí, porque no puedo hacer nada, solo paso esperando a que me lleven la comida a la boca”, lamentó.

“No puedo comer, me dan la comida en la boca, me tienen que bañar, llevar al baño, cambiarme, cuando tengo mi periodo me ayudan mis hijas, no tengo mi mano derecha y la otra que pudieron salvarme los dedos no los puedo mover, no los doblo, no puedo hacer nada. Mi hijo de cinco años me dice ‘mama, tengo hambre y usted no puede hacerme comida’, no puedo lavar ropa, intenté ir al molino y no puedo sacar la masa porque no muevo los dedos”.

Mientras cuenta su historia sus ojos se llenan de lágrimas.Aún no se recupera de las heridas físicas y los recuerdos de esa fatídica mañana la siguen atormentando.

“Para mí es duro acordarme, no puedo estar tranquila, a cada ratito me acuerdo de mi fracaso, mi esposo me controla, me dice ‘mirá yo como estoy (tiene inmovilidad en la mano derecha) y acá estoy vivo’. Él me da aliento, me recuerdo y me da miedo, no puedo dormir”.