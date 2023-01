Con protestas y quema de llantas, los familiares de Franklyn Antonio Briones (de 19 años), quien según denunciaron fue ultimado por agentes de la Policía Nacional, exigen que se haga justicia.

Briones se conducía junto con un amigo identificado solo con el nombre de Jonathan en una motocicleta y regresaban de echar combustible cuando, según familiares, policías a bordo de una patrulla les hicieron disparos y al ver que no se pararon los siguieron.

“Cuando mi hijo viene lo agarran en la entrada de Vida Nueva y al otro muchacho lo agarraron más adelante, a mi hijo lo llevaron al primer pasaje de Vida Nueva y le dispararon en la cabeza. Con qué derecho hicieron eso, si cometieron alguna infracción para eso están las leyes, si se tiene que pagar la multa se paga, en dónde dice que la infracción de no andar casco se paga con la vida, yo no lo he leído”, expresó María Briones, madre de la víctima.