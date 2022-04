Recrudece violencia en el valle de Sula: 9 homicidios solo el fin de semana

Tegucigalpa. La violencia se recrudeció el fin de semana en el valle de Sula al registrarse nueve homicidios.

En San Pedro Sula ocurrieron cuatro muertes violentas, en La Lima se reportó un homicidio.

En Santa Cruz de Yojoa se reportó ayer el asesinato de dos hombres.

Uno de los homicidios se dio en el barrio El Edén, de Peña Blanca. Los familiares del ahora occiso no permitieron que las autoridades levantaran el cadáver, y el otro crimen fue en La Barca a la orilla de la carretera CA-5 en una zacatera, la víctima no fue identificada porque no portaba documentos.

Las autoridades policiales informaron que en Puerto Cortés el conductor de un mototaxi de nombre Felipe Ortiz fue ultimado a balazos ayer en el barrio Medina.

En la colonia Las Pilas, de Choloma, en horas de la tarde de ayer mataron a un hombre identificado como Carlos Rodríguez (de 25 años).

En el informe dado a conocer por las autoridades policiales se establece que entre las víctimas de las muertes violentas en San Pedro Sula figuran el comerciante Óscar Orlando Oliva (de 38 años) quien fue victimado en la entrada a la colonia Suyapa del sector Chamelecón por sicarios que lo atacaron a balazos.

El hombre ultimado en La Lima la medianoche del viernes respondía al nombre de Brayan Rivas (de 29).

La Policía informó que el sábadao en la colonia Las Ayestas mataron al jovencito Javier Reyes Amaya (de 18).

En las cañeras aledañas al aeropuerto Ramón Villeda Morales fue encontrado el cadáver de Cristian Josué Pérez López (de 24).