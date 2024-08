Presos quedan agentes acusados de colocar pruebas falsas

“Hay videos que muestran que la captura de mi cliente no fue a las 11:00 am sino a las 8:30 am; sin embargo, la causa sobre él sigue. Todos los alegatos de prueba nula, de que la prueba ha sido viciada y que todas las evidencias que le incautaron obedecen a pruebas ilícitas y de una detención ilegal se ha planteado; sin embargo, por aspectos de diferencias de criterios, los juzgados han dicho que por el momento han querido ver las pruebas de manera integral. En poco tiempo este ciudadano debería estar obteniendo su libertad y no debería ser a petición de nosotros como defensa, sino que debería ser el mismo Ministerio Público quien la pida porque todas las evidencias con que acusan al señor Francis son falsas”, acotó Torres al tiempo de señalar que su cliente contrademandará al Estado por daños y perjuicios.

Este rotativo supo que tres de los abogados que defienden a los 11 policías son de la Secretaría de Seguridad, lo que para el criterio del abogado Torres, no es correcto, ya que los casos por los que se les está enjuiciando no tienen nada que ver con el debido cumplimento de sus deberes, sino que son casos en los que han cometido infracciones penales.