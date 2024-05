“Me plantaron las pruebas y me robaron”: filipino capturado en Honduras

“Los policías saquearon mi casa y me llevaron a un basurero donde montaron la escena para ponerme un fusil AR-15 y droga”, expresó el filipino Francis Avilla.

El comerciante Avilla enfrenta un proceso por porte ilegal de arma de uso prohibido, porte ilegal de arma de uso comercial, tráfico de drogas y porte ilegal de munición de uso prohibido, pero se está defendiendo en libertad porque le otorgaron medidas sustitutivas.

Puede leer: El lado siniestro de la Policía: crímenes de agentes en Honduras

Parientes de Avilla denunciaron ante la Fiscalía su detención porque, según ellos, fue ejecutada ilegalmente por agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Las indagaciones del MP a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) establecen que los agentes de la Dipampco incurrieron en delitos al detener ilegalmente e implantarle pruebas al extranjero por lo que Fiscalía presentará requerimiento fiscal contra ellos.

Uno de los elementos que desvirtúa la relación de hechos presentada por los agentes de la Dipampco es que estos manifiestan que a Avilla lo detuvieron cerca de un basurero en la aldea El Milagro de Villanueva y las averiguaciones de la Atic demuestran que al extranjero lo sacaron de su casa en la colonia Real del Puente de Villanueva.

Entre las evidencias recolectadas por la Atic hay vídeos que muestran que al filipino lo detuvieron en su vivienda. Avilla, quien no mira con uno de sus ojos y con el otro solo tiene un 30 por ciento de visibilidad, relató que el 13 de noviembre de 2023 los agentes de la Dipampco lo obligaron a abrirles el portón de su casa a punta de fusil bajo el argumento que andaban buscando unos mareros.

Además: Bandas de policías: las cifras millonarias de sus crímenes

Al entrar lo sujetaron y lo encañonaron y tras arrancar las cámaras entraron a los cuartos y le robaron cinco pistolas que tiene legalmente registradas y lo obligaron a abrir la caja fuerte “de donde sacaron las armas relojes, artículos de valor, mi pasaporte y tenía 40,000 lempiras”.

Avilla dijo que lo sacaron de la casa y lo llevaron al basurero de El Milagro en Dos Caminos donde “burlándose de mí me dijeron ya hallamos tu fusil y sacaron un AR-15 y yo les dije señores ese fusil no es mío. Me obligaron a tirarme al suelo y querían forzarme a agarrarlo con mis manos enchachadas y yo les dije que no iba a tocar ese fusil y me gritaron hijo de p... agarralo”.

Para presionarlo a agarrar el fusil le manifestaban que iban a investigar con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) sus bienes y hasta los de su familia y “yo estaba llorando, pero no puse mi mano en el fusil”.

“Después me llevaron a las oficinas de la Dipampco donde me presentaron con el fusil, la droga y las otras evidencias implantadas”, recordó Avilla.