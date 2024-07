“Me he salvado de milagro”: Padre Leopoldo Serrano tras accidente

El padre franciscano Leopoldo Serrano fue impactado por una rastra cuando conducía una camioneta en la carretera C-4 del occidente de Honduras.

“Vengo de San Pedro Sula de la reunión con el Instituto Nacional Agrario (INA), me he salvado de milagro”, dijo el sacerdote que grabó la múltiple colisión.

El accidente se produjo cuando una volqueta impactó en la parte de atrás de una rastra y esta pegó contra la camioneta que conducía el padre Leopoldo Serrano.

El accidente se registró antes de llegar a La Flecha, en el municipio de Macuelizo, Santa Bárbara.

“Si no me morí en la caminata hacia Tegucigalpa, aquí me iban a matar. Lo único que pude hacer es irme a la izquierda con intensión de no golpear a ese carro”, expresó.

El padre Serrano comentó que no fue culpa de él, fue la imprudencia del conductor de la volqueta, que no sabemos si fue que perdió los frenos o iba viendo el teléfono celular.

“Estoy vivo por Gracias a Dios”, comentó Serrano, quien además dijo que no saben el golpe que me dio en la cabeza.

El conductor de la volqueta aseguró en un video que grabó el padre Serano que el pesado vehículo venía sin frenos y que ya lo había reportado a la empresa donde labora.

El sacerdote hondureño Leopoldo Serrano caminó más de 240 kilómetros en ocho días, desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa, donde expuso a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, las necesidades de su comunidad, en el departamento de Santa Bárbara, cuyos habitantes son damnificados de las tormentas Eta e Iota en 2020.