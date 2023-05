El novio y un pretendiente, los sospechosos de la muerte de Claudia Munguía

“Ella no era la que escribía porque el jefe me dijo que mi hermana no lo trataba así cuando mensajeaban. Igual a nosotros nos respondía de otra forma, sabíamos que no era ella que nos escribía”, dijo su hermana Mabel Munguía.

La Policía abrió una investigación y en los primeros allanamientos han recogido evidencias del atroz crimen.

Hay dos sospechosos: uno es el novio que llegó a visitarla de Estados Unidos, a quien rechazó la propuesta de matrimonio, y otro pretendiente que tenía en esta ciudad. “Se van a presentar requerimientos ”, dijo Danna Santos, la portavoz policial.