“Ni la lengua se la arrancó, ni las uñas; es parte del protocolo”

La viceministra Julissa Villanueva informó ayer en conferencia de prensa “que ni la lengua se la arrancó a nadie, ni las uñas, no fueron signos de tortura, son parte del procedimiento forense”. Explicó que al hacer un análisis por sospecha de tortura se realiza el protocolo de Minnesota y se extraen uñas y lechos ungueales.

No explicaron

Así aseguró ayer la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva , al explicar por qué el cuerpo del joven no tenía las uñas ni la lengua, como lo denunció su familia.

Según la especialista en Medicina Forense, “el Protocolo Internacional de Minnesota nos obliga a hacer eso, pero ¿qué sucede si los forenses queriendo aplicar el protocolo de Minnesota no hicieron el cortado de uñas o decidieron arrancarle los lechos ungueales, inclusive pueden a veces hasta fracturar los dedos, ¿y si esas uñas se las arrancaron de esa manera y no le explicaron a la familia? No se preocuparon ni en ponerle unas vendas”.

Villanueva recalcó que “no le explicaron a la familia que en la técnica de Rokitansky se hace extracción de la lengua y se estudia paso a paso, y si eso no se le haya explicado a la familia, y la familia debe en vez de sentirse un poco consolada, se siente desconsolada porque el cuerpo entró a la morgue y salió sin lengua, eso significa que el servicio Forense Nacional debe dar explicación de los procedimientos”.

Hugo Maldonado, presidente de Codeh, dijo ayer que “el cuerpo de Wilson Pérez no estaba quemado para decir que se andaba buscando ADN”. Wilfredo Castellanos, delegado del Conadeh, aseguró que el informe de Medicina Forense será toral e importante en su resultado para llegar a la verdad de lo ocurrido, “nosotros no hacemos especulación, respetamos la versión de la autoridad y la versión de la familia”.