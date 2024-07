Desgarrador relato: “Mi hija y los demás familiares estaban llegando a la casa (...) pretendían rematarlos”

Ada Méndez Gonzales indicó que junto con Maryuri salió de Honduras en 2019 y cuando estaban en México esperando el asilo para entrar a Estados Unidos, su hija decidió regresar porque un hermano se había quedado en Honduras. Fue en mayo de 2024 que Maryuri, originaria de La Lima, Cortés, emigró nuevamente junto con sus familiares y se quedaron en tierra azteca.

Ella estaba en el proceso para su residencia en México y pese a que ya estaba pronto a poder ingresar a Estados Unidos, no quiso dejar solos a su demás acompañantes con los que sufrió discriminación en Tapachula, una ciudad atestada de delincuencia y en donde varias veces fueron objeto de asaltos, dijo la mujer.

“Ella me decía que tenían miedo de estar en ese lugar y que veía cosas raras. Me dijo que los discriminaban siempre, incluyendo las autoridades policiales, pues una vez interpusieron una denuncia por un asalto, pero estas no les hicieron caso. Al sentirse en peligro, pidieron a las autoridades que les llevaba el caso de asilo que los trasladaran a Tijuana, pero se los negaron. Ellos buscaron ayuda en la diferentes lugares como la Fiscalía de Migrantes, la Policía, incluso el 911, porque ellos veían que gente los seguía incluyendo los asaltantes que los despojaron del poco dinero que llevaban”, acotó al tiempo de lamentar que las autoridades mexicanas no hayan ayudado a su familia.