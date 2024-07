61 años de cárcel a guardia que mató a su hijo y su suegra en San Pedro Sula

Quintanilla fue ingresado al hospital el jueves 12 octubre, día de los hechos, al ser herido con un cuchillo por su exsuegra quien quiso defender a su nieto Arturo Sebastián Quintanilla López y su hija Denia Jackeline López Murcia, expareja de Carlos Quintanilla, quien fue dejada herida por el agresor.

Quintanilla manifestó que su exsuegra Bertila Murcia se enojó “porque yo llegué a la casa de ella por cita de mi esposa a ver al niño porque un día antes yo iba a llegar para ir a una cita al centro de salud Miguel Paz Barahona con ella (su expareja Denia) porque teníamos una charla”.

Argumentó que llegó a la casa porque Denia le manifestó que ella no iba cumplir con la restricción que le impusieron en los juzgados a él de no llegar a la vivienda. “Ella dijo que no le importaba y que ni la pensión me iba a cobrar pues íbamos a dejar las cosas en paz”, dijo. “Yo nunca le disparé a mi hijo, es mi hijo, cómo yo le iba querer hacer algo a mi hijo, solo me defendí del ataque de mi suegra”, expresó Quintanilla.

“Ella (su exsuegra) me apuñaló a mí, enojada porque no quería que hablara con mi esposa y le disparé en defensa propia porque me hirió en el cuello. Claro que me arrepiento porque es mi hijo, cómo no me voy a arrepentir”, puntualizó Quintanilla.