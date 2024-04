La Tolva: Revelan detalles de la hondureña que colocó droga en su hijo

Este caso ha causado cierta polémica en relación a que el Ministerio Público aseguró que en ningún momento fue notificado de la existencia del niño que habría sido utilizado como mula para ingresar droga a La Tolva, lo que hizo imposible la evaluación médico forense del menor.

Sobre ello, el comandante de la Policía Militar, coronel Ramiro Muñoz, manifestó “No sólo se las llevamos (evidencias), sino, que les custodiamos todo, desde las 11:50 del día 23 de marzo, hasta el día 24 al mediodía, donde tuvieron detenida a esa persona; la tuvieron detenida, pero no hicieron ninguna investigación”.

Muñoz, al igual que su colega McCarthy, reiteró que el fiscal del Ministerio Público “no llegó” a la estación policial de Yuscarán.

Al consultarle, en qué se basó el Ministerio Público y el mismo juzgado para dejar en libertad a García Cruz, el coronel Muñoz dijo: “Eso es lo que yo quisiera saber; la misma pregunta me hago yo. Si nunca fueron, si no la llegaron a evaluar, si no hablaron con ella, si no se dio nada, entonces no entiendo cómo salió el documento (auto de libertad)”.

El jefe de la Policía Militar y director del INP, coronel Ramiro Muñoz, lamentó la displicencia del Ministerio Público para poder juzgar de la mejor manera este caso y más aún cuando, según él, estuvo en juego el bienestar y la salud de un menor de dos años de edad.