Pero a Milton Jafeth se lo llevaron en el carro con rumbo desconocido. Desde esa fecha, su madre puso la denuncia en la Policía, pero hasta ayer 12 de agosto no había logrado dar con el paradero de su hijo.

“Pido a las autoridades policiales que me ayuden a encontrar a mi hijo, que le pongan interés a este caso tal como lo hacen con la joven que está desaparecida en La Esperanza. Ya lo he buscado en hospitales, Medicina Forense, he ido a levantamientos de cadáveres; sin embargo, yo tengo el presentimiento de que mi hijo está vivo, por lo que pido que lo dejen libre para que regrese a su casa”, expresó Julia García, madre del joven desaparecido.

Conocidos de la familia manifestaron que Milton tenía un sueño, y era ser futbolista profesional, ya estaba entrenando con un equipo local, estudiaba tercero de ciclo común.