“Solo me defendí del ataque de mi suegra”, dice guardia de seguridad

Argumentó que llegó a la casa porque Denia le manifestó que ella no iba cumplir con la restricción que le impusieron en los juzgados a él de no llegar a la vivienda. “Ella dijo que no le importaba y que ni la pensión me iba a cobrar pues íbamos a dejar las cosas en paz”, dijo.

“Yo nunca le disparé a mi hijo, es mi hijo, cómo yo le iba querer hacer algo a mi hijo, solo me defendí del ataque de mi suegra”, expresó Quintanilla. “Ella (su exsuegra) me apuñaló a mí, enojada porque no quería que hablara con mi esposa y le disparé en defensa propia porque me hirió en el cuello. Claro que me arrepiento porque es mi hijo, cómo no me voy a arrepentir”.