Terror en Colón: atacan a balazos a familia, mueren padre e hijo

Colón

Un hecho violento registrado la noche del pasado miércoles en la colonia Feo, del municipio de Bonito Oriental de este departamento, dejó como saldo a un hombre y su hijo muertos.

Se trata de Carlos Lara (padre) y Ariel Lara, quienes perdieron la vida a manos de individuos que los atacaron a balazos.

Vecinos del lugar indicaron que criminales llegaron a la casa de las víctimas y, sin mediar palabra, les dispararon en reiteradas ocasiones.

Se informó que otro hijo de Carlos, y quien es menor de edad, fue llevado por la fuerza por los delincuentes; ese extremo no ha sido confirmado por la Policía.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) manifestaron que hacen los trabajos para dar con los responsables del doble crimen. Hasta ayer no manejaban una hipótesis.