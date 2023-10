El pequeño Joshuan soñaba con graduarse y entrar a la universidad

El niño Joshuan Antonio Velázquez Reyes salió feliz de su casa en la colonia Villas El Paraíso de San Pedro Sula, porque iba a un retiro y un bautismo de una iglesia evangélica al río Humuya donde encontró la muerte.

El percance ocurrió el domingo a eso de las 10:00 de la mañana. Sarahí Reyes, madre del niño de 13 años, manifestó que es mentira que su hijo se resbaló y cayó al río como decían en un principio.

Reyes dijo que lo que pasó es que su hijo estaba con dos niñas, que son hermanas, en la orilla del río y una de ellas lo empujó. Cuando Joshuan iba cayendo al agua tiró un manotazo y se trajo a la niña que lo empujó.

La otra niña que quedó afuera al ver que Jhosuan y su hermanita estaban pataleando y ahogándose se asustó y se tiró al agua ella también.

La mamá del niño manifestó que el papá de las dos niñas y otro hombre se tiraron al río a rescatar a los niños y salvaron a las dos hermanitas.

“Obviamente para el papá de las niñas su prioridad era rescatar a sus hijas y no mi hijo y no se qué pasó porque habían dos personas rescatándolos y no sacaron a mi hijo”, expresó doña Sarahí.