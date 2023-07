Mujer sale a entregar dinero y desaparece en La Lima, Cortés

“Pasó una camioneta y desde entonces no volvimos a saber nada de ella y al ver que ya era hora y no regresaba decidimos marcar al número de teléfono que andaba ella y sonaba que estaba apagado”, dijo él.

“Yo miro los niños y me duele, es triste cuando los niños preguntan cuándo va a regresar al no ver la mamá”, enfatizó. “Es una angustia que no se lo deseo a nadie, uno no duerme bien”, agregó.

Si usted sabe algo del paradero de Olga Rápalo puede comunicarse al número: +504 9862-1272 .