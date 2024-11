“Vecina, se llevaron a Isaac”: el rapto olvidado por la Policía en SPS

“Una vecina me dijo que hombres armados se lo habían llevado y que lo subieron a una camioneta negra. Desde ese momento no hemos sabido nada de él”, narró Brenda entre lágrimas.

El caso de Isaac recuerda inevitablemente al de Enoc Pérez, un niño de 11 años raptado en diciembre de 2019 en Tela, Atlántida. A más de dos años de su desaparición, tampoco se ha esclarecido su paradero, un patrón que deja a muchas familias en la incertidumbre.

“Los de la Policía no hacen nada. He pedido ayuda hasta a la presidenta, Xiomara Castro, y al alcalde, Roberto Contreras, pero no he obtenido ninguna respuesta”, lamentó Brenda con voz quebrada.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia Portillo se aferra a la esperanza de encontrar a Isaac con vida. “¡¿Dónde está Isaac?!”, es la pregunta que resuena no solo en la mente de su madre, sino también en la de quienes lo conocieron como un niño devoto y dedicado a sus estudios.