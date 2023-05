Fiscalía de la Mujer inicia investigación de oficio contra Tirso Ulloa

Tirso se defiende. El secretario general del Instituto de la Propiedad (IP), Tirso Sady Ulloa, asegura que todo es un montaje y que él no ha renunciado.

“Yo hasta el momento no he renunciado, yo sigo trabajando normal. Eso que anda circulando es un montaje que hicieron tres diputados de Comayagua y utilizaron a una señora que se llama Xiomara Ávila Reyes (quien supuestamente es la víctima). Yo a ella no la conozco, nunca en mi vida la he visto”, dijo Ulloa a primera instancia.

Xiomara Reyes, según Ulloa, fue financiada por diputados apegados a Jorge Cálix. “Ella fue candidata a diputada en Comayagua”.

Ulloa no descartó que ha pensado en renunciar al alto cargo porque esto lo afectó moralmente. “El Consejo es responsable de lo que dice, pero yo no he firmado ninguna renuncia, pero es muy probable que lo haga, ya estoy haciendo el inventario”, dijo.

Ulloa, con una voz claramente triste, dice que toda esta situación es por asuntos políticos. “Nosotros somos leales a la presidenta y consideramos que necesitamos un espacio afuera para mostrar nuestra honorabilidad, para demostrar que no pasó así y que no somos culpables. Esto es meramente político”, aseveró.

Ulloa dice estar “tranquilo y sereno, como decía Rosuco, (primer presidente de la era constitucional de Honduras)”. “Mi familia está afectada, mi madre, mi compañera de hogar, mis hijos que tienen pleno conocimiento de las cosas, esto es algo que no le deseo a nadie”, externó.

Ulloa tiene cuatro hijos y dice que su esposa “confía completamente en mí, ella apoya a su esposo porque lo conoce bien”.