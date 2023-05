Tirso Ulloa, secretario del IP, asegura que no ha renunciado y que todo es un montaje

“Yo hasta el momento no he renunciado, yo sigo trabajando normal. Eso que anda circulando es un montaje que hicieron tres diputados de Comayagua y utilizaron a una señora que se llama Xiomara Ávila Reyes (quien supuestamente es la víctima). Yo a ella no la conozco, nunca en mi vida la he visto”, explicó Ulloa en primera instancia.

Xiomara Reyes, según Ulloa, fue financiada por diputados apegados a Jorge Cálix. “Ella fue candidata a diputada en Comayagua”. Ulloa no descartó que pensando en renunciar porque esto lo afectó moralmente.