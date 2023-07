VIDEO: Hombre discute y dispara a guardia en residencial de SPS

Supuestamente, el joven agresor, que vestía una camiseta blanca y suéter gris, ya había ingresado a la residencial con la mujer que pretendía ir a traer, situación que levantó sospechas en el celador.

“Hace poco entró y no dijeron nada, incluso, yo le abrí el vidrio porque me estaba tocando y no dijo nada”, pronuncia el guardia. “Haceme el paro, perro, porfa, vos sabés qué ped*, pucha, vos bien me conocés...”, contestó el ciudadano.

Inmediatamente, el civil sacó su arma y disparó cerca del uniformado. “¡Vos crees que es broma!”, gritó mientras retrocedía su automóvil para irse y mientras se alejaba disparó una vez más.

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, dijo que la Policía ya recibió la denuncia y está en busca del agresor, pero “hasta el momento no ha sido capturado, sigue prófugo de la justicia”.