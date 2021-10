Familia hondureña resulta mutilada al caer de tren en Estados Unidos

Una familia hondureña que salió del país este 10 de septiembre con la esperanza de llegar a Estados Unidos sufrió una tragedia en la búsqueda del “sueño americano”.

Tras varios días de travesía por Guatemala y México, la familia logró cruzar la frontera entre México y Texas, en Estados Unidos, con el objetivo de tomar un tren en Eagle Pass con destino a San Antonio, donde supuestamente había mucho trabajo en el área de la construcción.Sin embargo, una vez sobre la veloz máquina, la tragedia se ensañó con ellos.

El padre de familia, de nombre Óscar Chávez Hernández, narró la pesadilla a la cadena Univisión.

Según el relato, su esposa sintió cómo su pie era enganchado por una de las estructuras del tren, mientras ella cargaba en sus brazos a su bebé de apenas un año de nacida.“

Le doy la niña a mi esposa y nos acomodamos todos arriba. En eso, el tren se está acoplando y le agarró el pie a mi esposa, ella tenía a la niña en sus brazos, su reacción fue abrir los brazos y la niña se le soltó porque la tenía agarrada en sus brazos. Se le cayó entre medio de la vía del tren y me dice a mí: ‘¡La niña!’ y cuando me dice la niña, yo me tiro a buscar mi hija y la hallé debatiéndose entre la vida y la muerte”, contó Óscar.

“Entonces, lo que hice... todo lo que hace un padre. Metí mis manos para sacar a mi hija, ya la tenía afuera y en lo que estaba sacándola, no pude esquivarle. (El tren) me llevó la mano y a mi bebé le llevó los tres dedos”, lamentó.

Yosselin Hernández Chávez, madre de la niña y esposa de Óscar, lamentó durante la entrevista no haber podido sujetar más fuerte a la pequeña, quien ahora no solo tendrá marcas emocionales permanentes por el terrible viaje, sino también físicas.

Los tres fueron atendidos de emergencia en un hospital del área, Óscar y su hija permanecen con sus brazos vendados y Yosselin se recupera de su fractura.

Ellos relataron que también los llevó a migrar hacia EUA la urgencia de operar a otra de sus hijas que nació con una enfermedad congénita.