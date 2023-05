Exnovio la mató a balazos un día antes de su cumpleaños

Ayer debía llegar a las 8:00 am a su trabajo, pero de acuerdo con lo declarado por su jefa, Yorleny le mandó un mensaje que llegaría tarde a la oficina.

“Entraba a las 8:00 a la oficina, pero a esos de las 8:45 me mandó un mensaje, un audio, diciéndome que iba a llegar un poquito tarde porque iba hacer un mandado, pero yo no le pregunté tampoco qué iba a hacer, porque en la vida privada de las personas uno no se puede meter.

Le dije que estaba bien, que no se preocupara que podía llegar tarde, que no había problema”, comentó la señora.