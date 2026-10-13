Envían a prisión a presunto miembro de la MS-13 por asociación terrorista

La medida fue obtenida por la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) durante la audiencia de declaración de imputado, informó el Ministerio Público.

Un juez dictó detención judicial contra Adán Aldair Torres Romero, señalado como presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), por el delito de asociación terrorista en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.

La detención del sospechoso se produjo en el municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara, específicamente en la aldea Pinalio, donde agentes de la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) realizaban patrullajes de rutina.

Según el reporte oficial, los policías observaron que Torres Romero mostró una actitud evasiva y nerviosa ante la presencia de los uniformados, por lo que le solicitaron someterse a un registro personal.

La intervención se realizó en atención a denuncias previas sobre la presunta operación de grupos delictivos en esa zona del departamento de Santa Bárbara.

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Posteriormente, las autoridades efectuaron una inspección y verificaron sus antecedentes en las instalaciones de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). De manera preliminar, establecieron una posible vinculación del detenido con la estructura criminal MS-13.

Tras el procedimiento, los agentes le dieron lectura a sus derechos y lo remitieron ante los tribunales de justicia competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

La UF-OPE mantiene la coordinación de las actuaciones policiales y jurídicas en la zona norte y occidente del país, con el objetivo de orientar las investigaciones relacionadas con la criminalidad organizada.

Torres Romero fue trasladado al Centro Penitenciario de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia inicial fue programada para el próximo 16 de octubre de 2026, fecha en la que se continuará con las diligencias judiciales relacionadas con el caso.