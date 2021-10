El cuerpo sin vida de Anny Montesinos, de 20 años de edad, fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en la aldea Lolo de la capital de hondureña.

Su madre, Suyapa Flores, consternada por el hecho, exigió a las autoridades se haga justicia por la muerte de su hija.

“Yo les rogué que me ayudaran, mi hija no era mala y no se metía con nadie, yo se que Dios va a poner la mano con los que lo hicieron”, dijo desesparada doña Suyapa a HCH.