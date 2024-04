“Mi esposa le daba de comer al que la mató”: viudo de pastora

La sala velatoria de la funeraria Memorial’s Amor Eterno de Tocoa estuvo abarrotada de personas acompañando el cuerpo sin vida de Sarmiento y mostrando solidaridad a sus familiares.

Hubo llanto, dolor y tristeza por la pérdida irreparable de la pastora, que era muy querida y respetada por dadivosa, empática y porque siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás.

Su esposo Wilmer Ávila relató que desde la mañana de ese día del suceso tenían planeado salir temprano para Tocoa, pero la pastora lo envió a traer guineos para llevarle a la familia, echándolos al saco estaba cuando recibió la llamada de la terrible noticia: Moncho, el drogadicto, había matado a Elsy Jackeline.

“No es fácil este momento, quizá si nos hubiéramos ido para Tocoa esto no hubiera pasado, pero ya era el plan de Dios”, se lamenta.

Ávila aclaró que a su esposa de 50 años la mataron por robarle y no por defender a una niña de violación. “Estoy muy triste, ya no vuelvo a ver a mi esposa, era una mujer muy bella, amable, se quitaba la comida de la boca por dársela a los demás. Me han quitado la mitad de mi vida”.