Capturan a hondureño que citó a su novia a un hotel de Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua

El detenido fue identificado como José Guadalupe Pérez Bonilla , de 25 años, originario y residente en la aldea El Rodeo, en el municipio de Siguatepeque.

Después de permanecer prófugo durante más de seis meses, un joven acusado de asesinar a su novia fue capturado por agentes de la Policía Nacional en una comunidad de Siguatepeque .

Según las autoridades, sobre Pérez Bonilla pesaba una orden de captura emitida el 28 de mayo de 2026 por el Juzgado de Letras Penal Seccional de Siguatepeque por el delito de femicidio agravado.

La víctima es Elsy Xiomara Sosa Pineda, de 38 años, una mujer que había regresado recientemente al país tras residir varios años en México.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNSPC).

Los equipos policiales localizaron al sospechoso en su vivienda de la aldea El Rodeo y lo arrestaron la mañana del sábado.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2025 en una habitación de un hotel ubicado en la colonia Las Américas de Siguatepeque.

Las indagaciones establecen que José Pérez habría citado a Elsy Sosa en el establecimiento de hospedaje.

Horas después, el hombre abandonó el lugar, pero la mujer nunca salió del hotel.

Fue hasta la mañana siguiente cuando empleados del hospedaje ingresaron a la habitación y encontraron a la víctima sin vida.

Los informes preliminares determinaron que la mujer murió por asfixia por estrangulamiento.

Tras el hallazgo, agentes del Departamento de Homicidios de la DPI iniciaron una investigación para esclarecer el caso e identificar al responsable.

El expediente fue remitido posteriormente al Ministerio Público, que presentó el requerimiento fiscal correspondiente.