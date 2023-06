El profesional del derecho explicó que el empresario Nicolás Maloff Fléfil “estaba esperando que ocurriera el sicariato, pero él no se fijó que yo me sé la placa de su carro”.

“Observé que no se movía y dije: aquí hay algo raro. Cuando me vino el atentado lo repelimos gracias a una instrucción que hemos tenido en la vida. Gracias a Dios el error del muchacho (sicario) de sacar el arma dos metros antes y si usted hace eso con una persona que sabe algo de como defenderse se lleva la de perder”, relató.

El abogado reveló que el atentado “es a raíz de unos pleitos de una familia en donde yo en 28 juicios le he ganado todos. Y esta gente se ha molestado conmigo, porque no les ha asistido el derecho y hoy me mandan a sicariar. Ya lo había advertido, este señor había querido contratar un sicario para mandarme a matar antes”.

“Yo voy a tomar mis medidas para que él no me vuelva a joder. Si lo dejan libre, él o yo en este mundo”, dijo.

“El responsable del atentado es Nicolás Maloff Fléfil, vive en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. Es al que lo acusan de haber querido matar a una familia”, reveló el abogado José Ramón Osorio.

“Hay un problema de familia y quiere matar al abogado... Cuatro veces me había dicho que me iba a mandar a sicariar”, delató.