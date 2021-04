Cae profesor acusado de abusar de una alumna en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA.

La Policía capturó ayer a un profesor por supuestas agresiones sexuales en perjuicio de una alumna de 13 años.

Tras diligencias de seguimiento y vigilancia de agentes del Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) lo requirieron en el barrio Guadalupe de la capital.

El sindicado de agresiones sexuales es César Augusto Martínez Quan (de 35 años).

Al enterarse de los agravios suscitados, la madre de una de las menores que habría sido objeto de abuso por parte del maestro de una escuela bilingüe de la capital decidió interponer la formal denuncia contra el supuesto agresor.

La madre contó que la niña ingresó desde prekínder a la escuela, “y ahorita que ya está creciendo me dijo que ya no quería seguir en esa escuela, que no se sentía cómoda en la escuela; me insistía en que la cambiara de escuela y yo no quería cambiarla por el buen nivel educativo”.

“Yo le consulté que por qué ya no se sentía cómoda en la escuela; por miedo no me quiso decir y hasta un tiempo después nosotros comenzamos a ir descubriendo muchos factores”. La señora dice que se enteró que el maestro la tocaba.

César Martínez fue denunciado por estos hechos el 1 de septiembre de 2020 y giraron su captura el 25 de marzo de 2021.

La DPI lo pondrá a disposición del juzgado para que se continúe con el proceso legal.