Matan a tres jóvenes en la Villa Cristina

Comayagüela, Honduras.

Acribillados a balazos murieron dos jovencitos en un callejón del sector número tres de la colonia Villa Cristina en Comayagüela.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Francisco Ortega Alvarado (de 19 años) y su amigo Darlin Jovany Quiñónez Ávila (de 21).

El hecho se registró cerca de las 9:30 am, cuando los dos muchachos se tomaban un refresco con algunas golosinas en una pequeña pulpería. Sin que se percataran, dos sujetos se acercaron a ellos para dispararles. La madre de Juan Francisco contó que “él me ayudaba a hacer los mandados, yo muelo maíz para vender tortillas, él me iba a traer la leña y el maíz”.

En este mismo sector de la colonia Villa Cristina, a eso de las 10:00 pm del sábado, pandilleros ultimaron a Lilian Lisbeth Espinal Sánchez (de 22). En menos de 36 horas los mataron a los tres en ese mismo sector.