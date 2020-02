Libran requerimiento fiscal contra exalcalde de Nueva Armenia

Tegucigalpa, Honduras.

Francisco Roberto López, exalcalde de Nueva Armenia, tiene un requerimiento fiscal por el delito de femicidio contra su esposa Brenda Vásquez.

Bárbara Castillo, vocera del Juzgado de Letras de lo Penal en la capital, informó que "se ha librado un requerimiento fiscal contra el exalcalde de Nueva Armenia, acusado de matar a su esposa, pero de momento no está en condiciones de rendir una declaración".

Agregó que si bien es cierto, el exedil no está en coma, es necesario que el imputado se encuentre con lucidez, por lo que los jueces están a la espera de su recuperación y así tomarle la respectiva declaración del caso, además, allí mismo señalar la fecha de la audiencia inicial.

Sobre la tragedia

Los que conocieron a la pareja han visto con asombro lo ocurrido, ya que, aunque estuvieron separados, recientemente habían retomado su relación marital.

“Venían de la iglesia los dos con las niñas, alegres, pasaron por una pulpería comprando huevos y queso. Eran como las 9:00 de la noche cuando salimos del culto”, relató doña Plácida López, vecina de Brenda.

El día de lo ocurrido se escucharon varios disparos en la casa del exjefe edilicio y luego los vecinos se enteraron de lo sucedido. Posteriormente llegaron miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la pareja fue colocada en la paila de la patrulla rápidamente y luego trasladada en ambulancia de la Cruz Roja Hondureña a un centro asistencial para salvarles la vida, pero la dama ya no tenía signos vitales.

El exalcalde fue suspendido de su cargo meses antes de lo ocurrido con su esposa.

En tanto, el exalcalde, aún herido de gravedad, fue movilizado de emergencia a una clínica de Tegucigalpa, donde su estado de salud es delicado.

La salida intempestiva de su cargo como máximo jerarca de Nueva Armenia, le provocó una profunda depresión al señor Francisco López.

A sus 81 años le pareció algo difícil de superar después de más de 17 años de estar en el poder. “Él me decía que le hacía falta estar en la Alcaldía, él tenía la oficina como su casa; la Navidad la pasamos sentados en esa banca (en la casa del alcalde), ‘mirá, me dijo, me siento solo, no tengo amigos, no tengo nadie con quien platicar ahora”’, recuerda doña Plácida.