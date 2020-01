Dan último adiós a los 4 niños muertos en incendio en EEUU

Miami.

Vestidos de colores, familiares y amigos dieron ayer el último adiós a los cuatro niños de origen hondureño que murieron en un incendio el pasado 30 de diciembre en Miami, Estados Unidos.

Los menores fallecidos son Neziyah Fernández (de 1 año), Nomar López (de 6), NainaLee López (de 8), quienes eran hermanos, y HeyLin Mejía (de 11), prima de los otros tres menores.

En su cuenta de Facebook, Nahín López, padre de tres de los menores fallecidos, en medio de la consternación hizo un llamado a sus familiares y amigos para que al momento de asistir a la ceremonia fúnebre no vistieran de color negro, sino que usaran ropa de colores alegres.

La ceremonia se inició ayer a las 10:00 am, en la funeraria Van Orsdel y a las 2:00 pm fue el sepelio donde amigos muy cercanos y parientes se trasladaron al camposanto Our Lady Of Mercy Catholic Cementery en Doral, Florida.

En las redes sociales, las personas que conocen a la familia hondureña dieron sus muestras de pesar por el hecho que enlutó a la comunidad de Miami.

La familia de los niños fallecidos es originaria de Trujillo, Colón, por lo que algunos de los más allegados viajaron hasta el país del norte para despedirse de los pequeños que amaban Honduras y dar las muestras de pesar a sus seres queridos.

Drama.

La tragedia ocurrió el lunes 30 de diciembre de 2019 en una vivienda en 3621 NW 18th Terrace, de donde autoridades de la Policía de Miami recibieron la alerta de un incendio en una casa cerca del aeropuerto.

Ante el hecho, vecinos también llamaron a los bomberos, quienes llegaron al poco tiempo del siniestro, pero lamentablemente tres de los pequeños ya habían fallecido. NainaLee luchó por su vida hasta el miércoles primero de enero de 2020.

En una publicación de El Nuevo Herald informaron que Christopher Fernández, tío de los cuatro niños que perecieron, llegó al lugar adonde ocurrió la tragedia para recoger algunos artículos y visitó la casa de un vecino que trató de romper las ventanas para rescatar a los niños que se encontraban adentro para agradecerle por sus esfuerzos.

Conmovido en llanto se detuvo frente a la entrada principal de la casa color crema que actualmente tiene las ventanas cubiertas con tablas de madera.

El menor, Neziyah, era muy activo, bailaba a menudo y corría de un lado a otro. Le gustaba jugar con sus hermanos, NainaLee López y Nomar López, quienes disfrutaban ir al parque y a JumpZone.

NainaLee y Nomar también amaban nadar, ambos asistían a Bridge Prep Academy. A su prima, HeyLin le encantaba peinarse su cabello y ver películas de terror. “Ella era tan brillante”, dijo su tío.