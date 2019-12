Dos años de calvario vivió Angie con su exmarido, dice su familia

SAN PEDRO SULA.

La jovencita Angie Mariela Ramos (de 17 años) ya se había salvado dos veces de que la matara su exmarido Anthony Steven Torres Carranza, según su familia, hasta que el lunes le quitó la vida a puñaladas en un apartamento del barrio Los Andes frente a la hija de ambos de dos años.

Los familiares manifestaron que ella convivió dos años con Anthony Steven que “fueron un calvario porque siempre la golpeaba”, aun estando embarazada de la hija que procrearon.

Marilú Ramos, hermana de la víctima, dijo que su excuñado es un tipo violento que golpeaba y amenazaba a Angie Mariela.

Las autoridades policiales informaron que el cuerpo de Angie Mariela Ramos tenía diez heridas de cuchillo.

Manifestó que la jovencita tenía más de un año de haberse separado de su marido y este le mandaba mensajes amenazantes por el teléfono celular.

“Lo malos tratos de él eran por celos porque mi hermana se arreglaba bonito y él no quería que fuera para nadie. Cuando estaban juntos, Anthony también la celaba y dos veces la trató de matar por los celos y por eso se separaron”, dijo la joven, quien agregó que Angie no denunció a Torres por miedo.

Anthony Steven Torres, supuesto homicida de la joven, fue enviado a prisión.

Describió a su hermana como una joven muy alegre y luchadora que trabajaba en el negocio de venta de comida que tiene su mamá. Angie era una mujer llena de ilusiones que quería estudiar y graduarse como técnica en refrigeración y sacar adelante a su hija de dos años.Ramos dijo que “la verdad es que ella tenía otra pareja y quería estar con esa otra persona”.

Recordó que el lunes Angie Mariela salió de su casa de la colonia Planeta a las 12:00 del mediodía y no les dijo para dónde iba “y como a las cuatro y media nos avisaron lo que había pasado”.

Angie Mariela Ramos fue descrita por sus parientes como una muchacha alegre, trabajadora y llena de ilusiones que quería salir adelante con su hija.

Relató que cuando su excuñado habría matado a su hermana solo estaban ellos dos y la niña. Indicó que la niña quedó abrazando a su mamá cuando la atacó Anthony, quien hacía tres días había llegado deportado de México.

Marilú Torres dice que el joven citó a su hermana en el apartamento que es de un amigo de él bajo el argumento que quería ver a la niña porque tenía más de un año de no mirarla y que le iba a dar un dinero porque la menor ya va a cumplir año “y no se imaginó que la iba a matar”.

“Pedimos que se haga justicia en el caso de mi hermana”, manifestó.

En declaraciones a la Policía, Anthony Steven Torres Carranza dijo: “Me arrepiento de lo que hice, pero no por ella (su exmujer), sino por mi hija que queda sola”. “La maté porque me cegué porque ella me estaba engañando con otro”, expresó Torres Carranza capturado por el crimen.