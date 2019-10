“El cuerpo nunca se puso rígido”, insiste madre de la pequeña Mayra Bonilla

SAN PEDRO SULA.

“Mami, yo quiero ser abogada para poder ayudar a todas las personas que no tienen dinero a salir de sus problemas”. Eso es lo que decía a su madre a cada momento Mayra Bonilla Vaquedano (de 5 años), quien según el informe médico del hospital Mario Rivas murió el domingo debido a complicaciones por el dengue.

Sin embargo, sus familiares aducen que la niña estaba viva cuando se las entregaron y que murió asfixiada en el ataúd.

Doña Iris Vaquedano, madre de la niña, relató que Mayirita, como le decían de cariño, cuando tenía que ir a la escuela se levantaba disciplinadamente a las 5:30 am. Se bañaba y aseaba, luego se cambiaba y partía hacia el kínder que está a pocas cuadras de su casa acompañada por su madre.

“Mi hija era muy aplicada, ella era una niña inteligente, muy querida por todos los vecinos y compañeros de escuela, para mí es muy difícil asimilar su muerte”, dijo la acongojada madre.

Todavía tengo grabado en memoria las últimas palabras de mi niña cuando le dijo a mi esposo el jueves pasado (tres días antes de morir); “papi, sacame de aquí por favor, que ya no quiero estar en este lugar (el hospital)”.

Dato En el Mario Rivas informaron que aún no podían declarar hasta no ver el expediente

de la niña

Doña Iris contó a LA PRENSA que está segura que su hija no había muerto cuando el personal médico se la entregó, según ella, porque el cuerpo nunca se puso rígido.

Ante esta situación, la madre acudirá hoy con todos los documentos necesarios a interponer la denuncia a la Fiscalía en contra de las enfermeras y médicos que atendieron a su pequeña, ya que también asegura que fueron objetos de maltratos.

Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público, indicó que mientras la familia no interponga la denuncia, las autoridades no pueden actuar, ya que debe realizarse a petición de parte y no de oficio.

Guzmán agregó que una vez que la denuncia sea efectiva, el Ministerio Público tiene que partir con la investigación decomisando el expediente clínico de la menor, luego citar a todo el personal médico que la atendió para luego exhumar el cadáver en el caso que Medicina Forense no haya levantado el cuerpo.