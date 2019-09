Policía tiene el perfil de involucrados en la muerte de director de la Universidad Católica

SAN PEDRO SULA.

En una acción típica del sicariato fue acribillado a balazos en su vehículo el director de la Universidad Católica de Honduras (Unicah) de esta ciudad, Pedro Antonio Ayala Morel (de 34 años) en la colonia Primavera del sector de El Merendón.

Las autoridades policiales informaron que el hecho en el que perdió la vida el profesional de la filosofía y la teología se suscitó a eso de las 8:30 pm del lunes.

A esa hora, Ayala Morel se dirigía a su casa de habitación en la colonia Las Lagunas de la cordillera de El Merendón a bordo de su vehículo de paila color rojo luego de salir de sus labores.

Cuando circulaba por la calle principal de la colonia Primavera que conduce a la montaña, el catedrático fue interceptado por una motocicleta en la que se transportaban dos individuos que le dispararon con pistolas en varias ocasiones.

El director de la Unicah murió al instante por las múltiples heridas que sufrió.

Los sicarios huyeron rumbo al centro de la ciudad. La Policía informó que la motocicleta que utilizaron los sicarios la quemaron instantes después de que cometieron el crimen de Pedro Antonio Ayala Morel.

Pesquisas. La moto que se supone usaron los sicarios fue quemada.

La motocicleta fue incendiada en la 12 calle y 23 avenida B de la colonia Trejo. Cuando llegaron al lugar los bomberos ya estaba quemada en su totalidad.

Las pesquisas de la Policía establecen que el hecho de que los homicidas hayan quemado la motocicleta indica que los estaba esperando algún vehículo en el sector, en el cual huyeron.

En un informe preliminar emitido por la Policía se informó que el móvil del crimen podría ser pasional.

El vocero de esa institución de seguridad, Marlon Miranda, dijo que esa versión no está confirmada, pero aclaró que no se descarta. Indicó que hasta ayer no tenían establecido el motivo de la muerte de Ayala Morel.

Miranda expresó que están averiguando si la muerte de Ayala tiene que ver con sus labores como director de la universidad.

El vocero policial manifestó que investigan si los mismos sicarios que horas antes mataron a dos hombres en la colonia San José de Sula del sector sureste son los que cometieron el crimen del catedrático, quien ayer cumplía sus 34 años. Dijo que tienen el perfil de dos personas que participaron en el crimen de Ayala Morel, pero no la identidad precisa.

Manifestó que el mismo equipo está trabajando en las investigaciones de los dos casos para determinar si tienen relación.

Misael Arguijo, vicerrector académico de la Unicah, dijo que Ayala tenía un año de ser el director del campus de San Pedro Sula, pero como docente estaba desde 2008. Arguijo indicó que Ayala Morel también impartía clases en la licenciatura en Teología y maestría en Teología Espiritual.