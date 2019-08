Incendian un autobús en la Rivera Hernández

San Pedro Sula, Cortés.

En horas de la madrugada de este miércoles fue incendiado un autobús en la colonia Santa Marta, sector de la Rivera Hernández, zona norte de Honduras.

Tras ser alertados del suceso frente a la iglesia Bautista, elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta el lugar para sofocar las llamas que consumieron prácaticamente toda la unidad de transporte público.

Vecinos del referido sector dijeron que el autobús no era de la zona y no que saben quiénes le prendieron fuego, tampoco el motivo del por qué ocurrió tal cosa. Las autoridades estuvieron en el lugar y observaron que no tenía placas ni tampoco apareció su propietario.

Luego de lo sucedido, motoristas y ayudantes de la empresa Impala decidieron parar las unidades por varias horas, dificultando la circulación de muchísimas personas que se transportan a diario en San Pedro Sula.

Fueron al menos 200 buses los que permanecieron sin operar en la terminal esta mañana, pues supuestamente la empresa Impala no ha cedido a la solicitud del pago de impuesto de guerra exigido por estructuras criminales. Sin embargo, se dio a conocer que después del mediodía volvieron a funcionar en las calles de la ciudad, brindado con normalidad el servicios a los distintos usuarios.