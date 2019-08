Electricista confesó que descuartizó a su mujer en la capital

Comayagüela.



Un hombre desmembró a su pareja sentimental en once pedazos, en un acto de mera brutalidad humana.



Los propietarios de un taller especializado en electricidad automotriz llegaron alrededor de las 9:00 de la mañana a abrir el local, como sucede todos los días, en la colonia Torocagua, de Comayagüela.



Al llegar, tocaron el portón, pero les extrañó que quien cuidaba el taller no abría la puerta de acceso. Volvieron a tocar y de repente salió el hombre con un machete en la mano, diciéndoles que no les iba a abrir.



Los dueños del negocio llamaron a la Policía Nacional para que sometiera al enardecido hombre y que se lo llevaran detenido. Varios agentes policiales se hicieron presentes, lograron entrar al taller y detener al hombre que se negaba a que sus jefes entraran.

El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un barril de plástico en el cual fue trasladado a la morgue.

Tras someterlo a la impotencia, realizaron una breve inspección para ver si es que pasaba algo más dentro del taller automotriz.



Dantesco



Al entrar al baño observaron manchas de sangre y una especie de grasa mezclada en el agua del baño. Pero lo más sorprendente estaba por descubrirse. A un lado, en un barril de plástico, estaba un cuerpo humano cortado en once partes y el machete que utilizaron para matarla.



Se trataba de una mujer corpulenta y de tez blanca, detallaron los detectives. “Manifestó que él fue el que cometió el hecho, no lo negó”, informó el clase III, Pablo López. La víctima fue identificada por sus familiares como Frania Ondina Mondragón (de 30 años), quien era madre soltera, sobreviviente de cáncer.



El detenido y supuesto autor material del crimen fue identificado como Cleofas Castejón Bardales (de 28 años), quien habría intentado botar el cadáver en partes por el conducto de aguas negras del taller.

Frania Mondragrón (30 años).

El joven es uno de los técnicos en electricidad automotriz del taller; reconocido por los clientes como un hombre tranquilo y muy buen trabajador.



Los vecinos adujeron no haber escuchado ningún ruido en la madrugada, pero sí que ambos fueron vistos la noche del domingo en un negocio de golosinas contiguo al taller. La víctima era una mujer residente en la colonia Nueva Suyapa, según información dada por una amiga de la fallecida, que llegó al lugar del crimen.



Un hermano de la fallecida relató que su hermana no había comentado sobre ninguna relación amorosa o de pretendientes, por lo que se sorprendieron por lo sucedido.