Maestro es uno de los atacantes de la Embajada de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.

Causar daños estructurales al edificio de la Embajada de Estados Unidos en Honduras le ha costado la prisión preventiva y la imputación de dos delitos a un joven maestro de educación media.

A pesar de llevar su rostro cubierto con una máscara del personaje de Hollywood “Deadpool”, Rommel Baldemar Herrera Portillo (de 23 años) fue delatado por personas que grababan con celulares el momento en el que lanzaba piedras y neumáticos a la entrada de la Embajada de Estados Unidos.

Minutos después de haber lanzado piedras y dos neumáticos para que tomara fuego uno de los accesos al edificio diplomático, el profesor fue capturado por la Policía Nacional en el bulevar Los Próceres, cerca del Hospital General San Felipe.

2 delitos. Daños e incendio agravado es acusado Rommel Baldemar Herrera. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de entre 9 y 17 años, según el actual Código Penal

Hijo de dos maestros. Rommel Baldemar Herrera Portillo es oriundo de la capital, egresado de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, donde se graduó de maestro en educación primaria, y estudia en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

Rommel Baldemar Herrera Portillo.

Es hijo de los catedráticos Juan Carlos Herrera y Mary Cruz Portillo, quienes reconocieron paladinamente que apoyan a su hijo en esta situación ya que aducen que es una lucha justa, en bien del magisterio. “Él no se tiene que sentir mal, es un docente, no es un delincuente.Es un muchacho muy sensible y tiene conciencia social y cree en la lucha de los pueblos para librarse de las opresiones”, indicó Herrera Espinal. El joven estaba preso en la Penitenciaría en Támara, pero se conoció que ayer lo mandaron a La Tolva en El Paraíso.