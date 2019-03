Mujeres visitan a su pareja en La Tolva y las sorprenden con droga en sus partes íntimas

El Paraíso, Honduras.

Dos mujeres fueron detenidas en las últimas horas tras intentar ingresar supuesta droga a las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, en Morocelí, oriente de Honduras.

Una de ellas responde al nombre de Bessy Osiri Amador (21), quien visitaba a su pareja Henry Gerónimo Peñalba Martínez, miembro de la pandilla 18. La otra mujer es Yennifer Alexandra Ordoñez Molina (21), quien visitaba a Kensy José Mejía Galindo, también integrante de la pandilla 18.

Dato En tres meses que lleva de operatividad la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, se ha evitado que introduzcan más de cuatro kilos de drogas a las cárceles de máxima seguridad, según autoridades.

El informe oficial indica que las féminas llegaron para realizar la visita conyugal a sus compañeros de hogar, y al momento de pasarlas individualmente por el escáner, se descubrió el paquete de la presunta droga.

Lea también: Capturan a mujer que llevaba droga en sus partes íntimas en Tegucigalpa

Seguidamente, fueron requeridas y puestas a la orden de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para que se les inicie el proceso judicial por el delito de facilitación de los medios del transporte para la posesión y tráfico ilícito de drogas.

La mujer fue arrestada por los miembros de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (Fnccp) y luego fue remitida a las oficinas de la DPI en la ciudad de Yuscarán.

Ilustración muestra la radiografía de cómo estaba introducida la droga.

-Seguirán requisas-



Las autoridades recalcaron que las estrictas y minuciosas requisas se seguirán implememtando en todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, tengan o no escáner.



"Los agentes penitenciarios están debidamente entrenados y capacitados para detectar estas y otras sustancias, así como artículos de uso prohibido para las personas privadas de libertad y hemos visto que cada fin de semana realizan algún tipo de decomiso", indicaron en un comunicado.



Aseguraron, que no se permitirá que introduzcan nada ilícito, de forma constante se están realizando requisas para extraer cualquier sustancia u objeto de uso prohibido, y no vamos a permitir que las introduzcan.

-Sanciones-

Se informó que a las dos féminas se les cancelará su carné de visita, ya que al intentar introducir droga cometieron una falta grave, según el Reglamento Disciplinario para las Visitas, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar el Ministerio Público.



El delito de facilitación de los medios del transporte para la posesión y tráfico ilícito de drogas, se encuentra en el catálogo de delitos a los que no se les puede dictar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que de ser acusadas, su destino será la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).

-Anteriormente-



En junio de 2018 sucedió algo parecido, pero en El Pozo, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, occidente de Honduras.

Fue con 17 billetes de 500 lempiras dentro de sus genitales, que las autoridades penitenciarias sorpendieron a la mujer de nombre Rina Esperanza Gonzáles Franco, intentando burlar la seguridad de la cárcel.

Gonzáles Franco, quien además de llevar dinero, trasladaba una serie de notas con peticiones que hacían a varios pandilleros de la estrucutra criminal de la pandilla 18, recluidos en celdas de es centro penitenciario.

La fémina llegó a visitar a Michael Ramón Rodas Caballero y al realizar el hallazgo, el dinero y las notas fueron puestas a la orden de las autoridades competentes.