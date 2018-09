Putrefacto hallan cuerpo de jovencita a orillas del río Catapa, en Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras

Una jovencita que hacía cuatro días había desaparecido, fue encontrada asesinada a orillas del río Catapa, en Cucuyagua, después de una constante búsqueda por sus familiares y amigos.

La víctima fue identificada por sus parientes como Julia Argentina Rivera López (de 19 años), quien residía en el barrio El Portillo, del municipio de Cucuyagua.

Personas que encontraron el cuerpo indicaron que estaba en avanzado estado de descomposición, tenía una llanta en el tórax y estaba amarrada, por lo que suponen que habría sido víctima de torturas previo a ser asesinada.

Una tía de Rivera contó que la muchacha desapareció desde el pasado sábado, por lo que emprendieron la búsqueda, incluso en redes sociales.

“Desde el sábado que no regresó a la casa, en la noche la empezamos a llamar al celular y nunca contestó, ella siempre salía, pero regresaba a la casa, no sabemos qué sucedió porque no tenía enemigos, pero algunas veces las cosas pasan por malas compañías”, lamentó la pariente.

Según relato de testigos, la joven fue llevada en un carro blanco, pero después nadie dio referencia de su paradero. La hermana de la joven asesinada, entre lágrimas, dijo que Julia era una persona de bien, por ello exigen a las autoridades que se haga justicia.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se trasladaron a la escena para encontrar pistas que los ayude a dar con el paradero de los criminales.

Autoridades de Medicina Forense y del Ministerio Público hicieron el reconocimiento del cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue para que se le practicara una autopsia e identificar la causa de muerte. En los últimos días han incrementado los feminicidios en el país, puesto que a diario se reportan hasta dos muertes violentas de mujeres.