“Taxi”, una comedia que promete reconquistar a los sampedranos

Esta obra le encantará desde el principio, no querrá levantarse de su asiento porque está llena de momentos graciosos, cierto nivel de suspenso y, además, tiene movimientos muy rápidos, hay entradas y salidas de escena de los personajes que están en constante movimiento.

Los actores llevan tres meses de ensayo y la directora afirma que, a diferencia de otras obras, este ha sido un proceso más fácil porque ellos son muy responsables, se aprendieron el libreto, ya saben cómo moverse y cómo pararse, etc.

Los actores llevan tres meses de ensayo y la directora afirma que, a diferencia de otras obras, este ha sido un proceso más fácil porque ellos son muy responsables, se aprendieron el libreto, ya saben cómo moverse y cómo pararse, etc.

- Julio Ávila: Es el sargento que encuentra a John accidentado y lo lleva a una de sus casas. “Al ser parte de este elenco, me encanta tener la oportunidad de promover el arte y la cultura en todas sus expresiones, por lo que invito a todas las familias a presenciar un poco de entretenimiento sano”.

- Nicole Cardona: Ella se convierte en Mary Smith, una de las esposas del taxista. “Lo que más me ha encantado de la obra es poder darle vida a este personaje tan encantador, los invito a todos a pasar una noche espectacular y llena de risas”.

- Paul Rodríguez: Interpreta a Paul B. Franklyn, es el más nuevo del elenco. “Mi mayor reto ha sido aprenderme las líneas, me gusta porque es una obra jocosa, invita a reírse, a soltarse un poco y tener en cuenta que se habla de temas de diversidad, es apto para todo el que tenga la mente abierta”.

La destacada directora de esta obra insigne narra su experiencia en el teatro y su faceta dirigiendo al elenco de “Taxi”:

Tengo 15 años de estar aquí en el teatro, llevo 14 obras actuadas, tres direcciones y una asistente de dirección con Enrique Zablah y Edgardo Villalobos, mis mentores fueron don José Francisco Saybe y Óscar Barahona.

Considero que este talento es nato, ya que toda la vida me ha gustado la actuación, soy una persona bien alegre, me gusta el arte, toco la guitarra, también el violín, me gusta cantar y mi hermano ha trabajado toda la vida con “don Chico”.

Un día llegué al teatro, me senté y en eso Óscar me saludó, me ofreció actuar y acepté, así fue como hice mi primera obra”, detalló.

Respecto a su actual rol como directora, Sánchez dijo que lo más difícil hasta el momento lo enfrentó en la obra, “La Fiaca”.

Esta llevó mas retos porque teníamos tiempo de no estar al aire, aunque fue más complicado luego de la pandemia cuando empezamos de nuevo con “La Sopera”.

De ahí quedé yo sola porque Enrique Zablah y Edgardo Villalobos, por cuestiones de salud, tuvieron que retirarse, entonces tuve que agarrar la batuta, por dicha ahora tengo a mi codirector Ludwig Sagastume y juntos somos un gran equipo”, relató.

Sánchez añadió que pronto estarán dando apertura a nuevos talentos para que puedan incursionar en este maravilloso arte y sentir la misma pasión por la actuación.