La riqueza de nuestro idioma y su proceso editorial en Honduras

Nuestro idioma es signo de orgullo para los que lo hablamos, hay tantas peculiaridades que posee, que tal vez no sepamos muchas de las diferencias con otras lenguas. Por ejemplo, una peculiaridad que encontramos en el español (como en las demás lenguas romances), es que presenta 2 posibilidades de género gramatical, a diferencia de otros idiomas, como el inglés.

Distintivo . Jairo Mejía Rodríguez, lingüista, docente, editor y promotor cultural, nos brinda varias características del idioma, y una de las más interesantes es sobre la letra eñe (ñ). “La letra “Ñ” es icónica en el alfabeto español, significando que solo en nuestra lengua se utiliza. Su origen se remonta al siglo IX, cuando surgió el uso del sonido nasal de dicha letra, pero que no existía grafía ni sonido en el alfabeto latino, por lo cual tuvieron que estandarizar poco a poco algo que la identificara, dándose 3 casos diferentes para lograrlo: primero se utilizó la combinación de dos letras N (nn) como en las palabras “canna = caña” o “donna = doña”; otra manera fue la combinación de las consonantes G y N (gn) como sucedió en la palabra “lignu = leño”; finalmente tenemos el caso en el que se combinó la sílaba NI seguida de una vocal, tal como sucedió con las palabras “Hispania = España” y “vinia = viña´”.

La literatura. Por otro lado, no se puede hablar del idioma sin que se mencione una de sus propiedades más bellas, la literatura. Esa que tiene a los libros como sus intermediarios, obras que para publicarse necesitan de conocimiento previo con el proceso editorial.

Por otro lado, desde la perspectiva formal, es un asunto más complejo porque no solo depende de los requisitos, sino de la editorial. Según el editorialista Jairo Mejía Rodríguez, implica los siguientes pasos: idea, consultoría con la editorial (acompañamiento en cada paso), proceso de redacción, revisión y corrección ortotipográfica, revisión y corrección de estilo (eliminación de imprecisiones en el vocabulario), maquetación (montaje de la obra estructurada como libro), revisión impresa entre autor y editor, diseño de la carátula, registro ISBN; una vez que todo está listo, y que el autor ha aceptado y autorizado la muestra de impresión, se procede con el tiraje en serie. En este punto, hay dos opciones: impresión láser (como la que realiza Amazon) o la impresión offset (la que hacen las imprentas comunes), por último, se recurre a la presentación al público y la distribución y venta, la cual depende de la estrategia de mercadeo que el autor haya creado. “Para saber más de estos procesos y todo lo que conlleva, se requiere educar a las personas a través de la difusión de conocimiento, es decir, que por ejemplo instancias como INFOP, la Carrera de Letras de las universidades públicas o la Secretaría de las Culturas, Artes y los Patrimonios, brinden un taller sobre “Publicación de obras literarias”, o simplemente difundan un documento formal sobre protocolos a seguir para dicho objetivo. También, sería justo y necesario que en Honduras se implemente un diplomado extensivo para certificar editoriales y editores independientes”, solicitó Mejía Rodríguez.

Por su parte, Rubén Darío Paz, reconoce el papel de algunas editoriales en San Pedro Sula y Tegucigalpa, quienes han superado todo tipo de impases, “han logrado incluso participar en eventos nacionales e internacionales, para mostrar el rostro impreso del país. Alentar a nuestras autoridades educativas, para que no olviden, crear Fondos Documentales, o al menos antologar la vida y obra sobre nuestros próceres, y no me refiero a los padres fundantes, sino a esa serie de personajes que a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, han hecho obras que han puesto el nombre de Honduras en el universo de las letras”, concluyó.