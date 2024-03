El hermano de la princesa Diana dice que ambos sufrieron abusos físicos

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, ha denunciado que ambos sufrieron abusos físicos por parte de una de sus niñeras.

El hermano de 59 años de la difunta princesa de Gales, el noveno conde Spencer, ha afirmado que la niñera, a la que se refiere como Nanny Forster, “solía golpearnos la cabeza a los dos, si descubría que habíamos hecho algo malo, obviamente sin el conocimiento de mi padre, pero realmente dolía”.

Durante una sincera entrevista con el programa ‘Sunday with Laura Kuenssberg’ de la BBC One, que se emite este fin de semana, Spencer añadió: “No fue un golpecito en la muñeca, fue un crujido, ya sabes, todavía lo recuerdo”.

Charles insiste en que no culpa a sus padres, los fallecidos John Spencer y Frances Spencer, de todo lo sucedido durante su infancia.

En sus memorias, tituladas ‘Una escuela muy privada’, el periodista reveló cómo le maltrataban y abusaban sexualmente de él cuando era joven.