“Femme, la experiencia”, una clase magistral para el reinado de la vida

Una inolvidable jornada llena de aprendizaje, elegancia y diversión se vivió el viernes, 06 de diciembre, en la conferencia denominada “Femme, la experiencia”, realizada en el hotel Maya Colonial de esta ciudad.

Sirey Morán, la hermosa modelo, periodista, ex Miss Honduras Universo 2016 y ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina 2022, fue la mente maestra del evento y la encargada de reunir a los demás expertos para llevar un mensaje de empoderamiento femenino a jóvenes y adultas.

“Esta idea nació este año. Siempre he tratado de estar muy conectada con Honduras aunque vivo en el extranjero, y sentí la necesidad de traer algo, así que dije me voy a aventar, por qué no, es mi primer emprendimiento de manera individual”, manifestó en una entrevista con LA PRENSA.