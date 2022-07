Eric e Ivanka elogian a Ivana Trump en su funeral: “Era la encarnación del sueño americano”

Ivana Trump fue recordada por sus hijos, Donald Trump Jr, Eric e Ivanka, como la ‘encarnación del sueño americano’, durante el funeral de la ex esquiadora profesional que se realizó este miércoles en la iglesia de San Vicente Ferrer en Nueva York, a casi siete días de su muerte debido a un accidente en las escaleras de su casa.

Frente a 100 asistentes a la celebración de vida, incluyendo el ex presidente Donald Trump, su esposa Melania y su hijo de 16 años, Barron, Ivanka aseguró que cuando creció, su madre jamás le dijo que una mujer podía hacer lo que quisiera, “simplemente lo demostró”.

“Fue una pionera tanto para los hombres como para las mujeres. Mi madre me dijo una vez que no había nada que no pudiera hacer con tacones. Nos enseñó a pescar con arpón y a cocinar lo que pescábamos. Mi madre amplió nuestras mentes”, dijo Ivanka de 40 años.

Por su parte, Eric declaró: “Era inteligente y bella. Era la encarnación del sueño americano... Era una fuerza de la naturaleza, podía vencer a cualquier hombre en las pistas, a cualquier mujer en la pasarela. Nos gobernaba a los tres [niños] con mano dura, pero también con un corazón de oro”.