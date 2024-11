Diario La Prensa celebra 60 años de liderazgo

“Hay muchos héroes escondidos, figuras que no las tenemos tan visibles y han hecho posible nuestra historia”, agregó.

“Antes contábamos nuestras audiencias en miles, ahora los contamos en millones. Eso no pasa si no existen héroes que hacen posible que eso suceda en 60 años. Y todos tenemos en la mente a muchos héroes visibles que hemos mencionado a través de nuestra historia, empezando con mi abuelo, don Jorge J. Larach (QDDG), o con los directores que han hecho posible estos 60 años de LA PRENSA ”.

El presidente de Grupo Opsa, Jorge Canahuati Larach, expresó su orgullo por pertenecer a esta marca líder y ser testigo de la evolución positiva a lo largo de los años.

“Realmente cuando uno mira para atrás, mira lo que se ha construido, lo que se ha logrado, lo que se ha caminado, lo que se ha sufrido, y no hay dudas para comenzar dándole gracias a Dios. Les agradezco a todos ustedes no solo estar acá, sino también todo su esfuerzo, les agradezco porque sé que estamos pasando momentos muy difíciles, como todos los medios de comunicación en el mundo. Y en un país como el nuestro, con tantos retos, con tanta pobreza material e intelectual, que muchas veces a nuestros líderes les hace falta para poder querer más a Honduras. Siempre he dicho que nosotros debemos querer más a Honduras para poder hacer mejores cosas por el país”.

Canahuati cerró su mensaje agradeciendo a la fiel audiencia y clientes de Grupo Opsa, asegurando que han sido un motor fundamental para engrandecer el nombre del diario líder, LA PRENSA.

“Nuestros héroes deben ser siempre nuestros clientes y nuestras audiencias, a ellos nos debemos, ellos son Honduras, al final nos debemos a Honduras”.