¿Quién es Chris McChesney?

Chris McChesney es el líder de práctica global de ejecución de FranklinCovey y uno de los principales desarrolladores de Las 4 Disciplinas de Ejecución®.

Durante 15 años, ha liderado el diseño y desarrollo continuo de estos principios por parte de FranklinCovey, así como la organización de consultoría que ha logrado un crecimiento extraordinario en muchos países alrededor del mundo y ha impactado a cientos de organizaciones.

Chris ha dirigido personalmente muchas de las implementaciones más destacadas de las cuatro disciplinas, incluidas Marriott® International, Shaw Industries, The Ritz-Carlton Hotel Company®, The Kroger® Co., The Coca-Cola Co.®, Comcast, Lockheed Martin Corporation. y Entretenimiento Gaylord. Además, Chris ha trabajado con Yum Brands, Chick-Fil-A, Neighborly Brands, Loan Market, Hard Rock Cafe, Bridgeston.