Contreras denuncia mafia en Permisos de Construcción

“Hoy, viernes 18 de octubre, hago este video porque en las últimas semanas he escuchado a algunos contribuyentes que tienen obras pequeñas de construcción y otros que quieren iniciarlas, que han ido al edificio en Galerías del Valle a realizar trámites, y les han estado pidiendo sobornos o coimas”, dijo el alcalde en el video.

El alcalde pidió ayuda para “combatir la mafia que opera ahí pidiendo dinero a cambio de darles un permiso. Si usted tiene sus papeles en trámite y sus papeles en regla, no tiene por qué darle mordida absolutamente a nadie. Ya puse vigilancia, cámaras y todo. La persona que soborne a un funcionario, tanto como la persona como el funcionario, los voy a procesar”, concluyó Contreras.

Reacción

Fabián Brown, expresidente regional de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), concuerda con la apreciación del alcalde y aplaude el paso tomado.

“Ha sido un problema no solo de esta administración, sino periódico y repetitivo. Eso genera que SPS tenga esa gran dificultad por la lentitud, y siento que otras alcaldías nos aventajan porque hay más diligencia y trámites más simplificados en el tema de permisos de construcción”.

Asegura que han existido situaciones, en algunos casos, donde tanto en la parte interna de emisión de permisos de construcción como algunos profesionales externos han realizado esas malas prácticas con las personas que intentan obtener documentos para los proyectos.

El ingeniero dijo que tiene que darse una mejora de 180 grados con respecto a esa situación, porque usualmente se espera hasta un año por el permiso.

“Ya hemos hecho propuestas para preaprobar proyectos en algunas zonas, y eso permitirá acelerar la tramitología; por ende, si hay simplificación, también se acaba lo que el alcalde señala. Uno de los problemas que observamos también es que quienes manejan Permisos de Construcción no tienen el conocimiento y se vuelve complejo porque no hablan el mismo lenguaje, y en construcción hay cosas que deben tener otros criterios. Se debe mejorar ese tema, hacer más ágil el trámite, pero no puede pasar más de seis meses para otorgar un permiso. Se deben hacer los correctivos necesarios y realizar una constante supervisión y controles internos de parte de la alcaldía, e involucrar a los colegios profesionales”, puntualizó Brown.