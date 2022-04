Reciclatón recauda más de 30,000 libras de materiales

Ayer, casi tres decenas de empresas dijeron presente a la actividad movilizando comitivas en pick up, busitos y camioncitos: cientos de libras de desechos como botellas de plástico pet, botellas de vidrio, cartón, papel, desperdicios electrónicos, metales y otros llegaron a la estación del Cuerpo de Bomberos de Prado Alto , lugar de la actividad.

Esta arrancó a las 9:00 am y los colaboradores de Recyproco no pararon de recibir materiales hasta las 3:00 pm en una jornada extensa que fue catalogada como “un éxito” por Emy Raudales, gerente de esta empresa de reciclaje, y añadió que en todos los reciclatones que esta empresa había realizado, este ha sido el más grande, pues no habían superado las 20,000 libras recaudadas.

Los estudiantes y docentes de las escuelas beneficiadas también se sumaron recolectando y entregando cientos de libras de desperdicios.