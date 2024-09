Mueren tres menores por dengue en el Catarino, uno de ellos tenía siete meses de nacido

Tres menores de edad, entre ellos un bebé de siete meses, perdieron la vida por dengue, han confirmado las autoridades del hospital Mario Catarino Rivas.

David Mendoza, jefe de la unidad de pediatría del Catarino, informó que de los tres pequeños, dos llegaron graves.

“El fin de semana fallecieron tres niños, uno de siete años, procedente del departamento de Yoro. El paciente ya vino en estado crítico”, comenzó diciendo.

De San Pedro Sula murieron otros menores. “Un niño de 5 años y otro de 7 meses de edad. Lastimosamente, estos últimos dos tenían otras patologías asociadas, que se vieron empeoradas por el cuadro de dengue”, reveló.

En lo que va del 2024, en el Catarino y se reportan 55 muertes. ”A pesar de que han bajado los números de pacientes con dengue, estamos reportando desde hace dos semanas que los pacientes graves siguen en aumento, por lo que la población no puede relajarse, no puede confiarse a que no haya fallecimientos por dengue”, aconsejó.

Reiteró que “dos de ellos ya vinieron en estado crítico, sobre todo el de Yoro, que ya vino inclusive intubado desde el Sulaco, Yoro y los niños menores ya tenían otras patologías asociadas.

Actualmente, se encuentran 14 niños hospitalizados, dos con dengue grave, pero están estables. “Los demás son adultos, incluyendo tres señoras embarazadas”, puntualizó.